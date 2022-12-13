МИД Германии пообещал Украине зимнюю помощь.

Германия выделяет еще 50 миллионов евро на зимнюю помощь Украине.

Президент РФ Владимир Путин "своей тактикой заморозки хочет сломать украинцев, мы этого не допустим", об этом сообщается в Twitter Министерства иностранных дел Германии со ссылкой на главу ведомства Анналену Бербок.

"Германия сегодня обещает еще 50 миллионов евро на "зимнюю помощь" для Украины. Путин своей тактикой замораживания хочет сломать украинцев. Мы этого не допустим", - отметила Бербок.

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По ее словам, из-за "бомб Путина" украинским врачам приходится оперировать в свете мобильных телефонов, а дети в шапках, шарфах и куртках делают уроки при свечах.

"Поэтому мы мобилизуем помощь для выживания, например, генераторы и трансформаторы", - сказала Бербок.

Помощь Украине от Германии - что надо знать

Сегодня, 13 декабря, в Минфине сообщили, что Украина получила от Германии 200 млн евро грантовой помощи для поддержки внутренне перемещенных лиц. Средства будут направлены на покрытие расходов общего фонда госбюджета по выплате пособий ВПО.

12 декабря лидеры стран "Большой семерки" (Германия, США, Канада, Британия, Франция, Италия и Япония) сделали совместное заявление, в котором говорится, что они настроены заставить РФ заплатить за разрушение украинской критической инфраструктуры и привлечь Владимира Путина к ответственности.

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