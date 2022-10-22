По словам канцлера, Германия круговыми поставками достигла того, что Чехия, Словения, Словакия и Греция уже поставили Украине более 100 советских танков.

Канцлер Германии Олаф Шольц пояснил, что ФРГ не спешит передавать танки Украине, потому что правительство учитывает позицию тех граждан Германии, которые выступают против антироссийских санкций и поставок оружия Киеву.

Цитирует Шольца Welt.

По его словам, Германия круговыми поставками достигла того, что Чехия, Словения, Словакия и Греция уже поставили Украине более 100 советских танков. Украинская сторона может их использовать сразу, поскольку имеет для них необходимые запчасти и боеприпасы.

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"Но факт остается фактом: вопрос о том, какое оружие мы поставляем, основано на четком принципе - не действовать в одиночку... Мое впечатление от разговоров с гражданами: от 20 до 30% не соглашаются ни с политикой санкций, ни с поставками оружия. Среди них избиратели практически всех политических направлений - ХДС/ХСС, СвДП, "зеленых", а также СДПГ. Я спорю с теми, кто сомневается, и объясняю причины наших решений", - отметил Шольц.

Канцлер добавил, что многие немцы считают умеренный курс правительства правильным.

"Поэтому мысль очень широка, мы не должны забывать это, если мы хотим держаться вместе как общество", - сказал Шольц.

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