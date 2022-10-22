Канцлер Германии Олаф Шольц пояснил, что ФРГ не спешит передавать танки Украине, потому что правительство учитывает позицию тех граждан Германии, которые выступают против антироссийских санкций и поставок оружия Киеву.
Цитирует Шольца Welt.
По его словам, Германия круговыми поставками достигла того, что Чехия, Словения, Словакия и Греция уже поставили Украине более 100 советских танков. Украинская сторона может их использовать сразу, поскольку имеет для них необходимые запчасти и боеприпасы.
"Но факт остается фактом: вопрос о том, какое оружие мы поставляем, основано на четком принципе - не действовать в одиночку... Мое впечатление от разговоров с гражданами: от 20 до 30% не соглашаются ни с политикой санкций, ни с поставками оружия. Среди них избиратели практически всех политических направлений - ХДС/ХСС, СвДП, "зеленых", а также СДПГ. Я спорю с теми, кто сомневается, и объясняю причины наших решений", - отметил Шольц.
Канцлер добавил, что многие немцы считают умеренный курс правительства правильным.
"Поэтому мысль очень широка, мы не должны забывать это, если мы хотим держаться вместе как общество", - сказал Шольц.
Помощь Германии для Украины: главное
- Олаф Шольц ранее объяснил, почему Германия не отправляет Украине боевые танки. Дело в том, что они не хотят допустить "расширения масштабов войны".
- 19 сентября Украина получила от Германии РСЗО Mars II и бронетранспортеры Dingo.
- Недавно в ФРГ объявили, что отправят Украине еще четыре самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 и боеприпасы для них.