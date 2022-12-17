Германия является одной из крупнейших сторонников Украины и уже передает ВСУ современные образцы вооружения, заявил Шольц.

Германия не будет передавать Украине танки западных образцов в одностороннем порядке, заявил в интервью Süddeutsche Zeitung канцлер Олаф Шольц.

Шольц подчеркнул, что передача Украине любого вооружения продиктована осторожностью.

"Во-первых, мы поддерживаем Украину в меру наших возможностей. Во-вторых, мы предотвращаем прямую конфронтацию между НАТО и Россией. И, в-третьих, не будет никаких односторонних действий со стороны Германии. Это критерий нашей решительной, но осторожной политики - и он будет действовать и в следующем году. Мое впечатление, что подавляющее большинство немцев считает это правильным", - заявил он.

Также Шольц утверждает, что Германия является одним из крупнейших сторонников Украины и уже передает ВСУ современные образцы вооружения, в том числе самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, РСЗО, зенитные установки Gepard те новейшие системы ПВО Iris-T.

Военная помощь от Германии

С начала полномасштабного вторжения РФ Берлин не торопился передавать Украине обещанное вооружение для самозащиты. В правительстве Олафа Шольца побаивались эскалации войны.

Это не мешало Шольцу выступать с заявлениями о рекордных масштабах помощи.

Медленные решения ФРН в свое время критиковал бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Недавно Германия передала Украине передовую систему ПВО Iris-T, что уже защищает украинское небо от российских ракет. К отправке готовят еще три установки.

Также в сентябре ВСУ получили РСЗО Mars II и бронетранспортеры Dingo. В анонсах была и передача четырех самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 и боеприпасов к ним.

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