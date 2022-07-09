Эксперты отмечают определенную связь между приездами российских военных и увеличением числа авиатренировок.

В Беларуси наблюдается увеличение числа авиатренировок сразу на пяти военных аэродромах (в Барановичах, Мачулищах, Лиде, Лунинце и Бобруйске).

Как сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", в последнее время фиксируются случаи тренировок и вне специально отведенных мест.

"В Барановичах пилоты истребителей тренируют: взлёты с боевым оснащением, резкий старт и быстрый набор высоты. Начиная с 16 июня на аэродром периодически происходит тренировочная высадка десанта с вертолета Ми-8 ВВС РБ. Обычно такие тренировки проходят пару раз в год, но за три недели уже превышена их годовая норма", - говорится в сообщении.

Также известно, что в Барановичи прибыли около 20 пилотов из РФ. Эксперты отмечают определенную связь между приездами российских военных и увеличением числа авиатренировок. И добавляют, что российские военные вновь начали приезжать в Беларусь на обычных пассажирских поездах.

В мониторинговой группе рассказали о еще одних нетипичных учениях - частой высадке десанта, в частности в Мачулищах. Также с 6 июля дважды прошли тренировки по десантированию над аэродромом в Бобруйске.

"Впервые были проведены учения по высадке десанта в Ельском районе, между Ельском и д. Движки. Высадка проходила в самой высокой точке местности, в 3-4 подхода по 9 человек. Также, как и в Барановичах, десантировались с вертолета Ми-8 ВВС Беларуси, который после улетел в сторону Мозыря", - пишет "Беларускі Гаюн".

Возобновление тренировочных полетов фиксируется также в Лунинце и Лиде.

"В последнем городе замечены крайне низкие, прямо над крышами домов, полеты самолета Л-39, на котором обычно тренируют новичков", - сказано в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что Беларусь передала под полный контроль России военный аэродром Зябровка, который расположен под Гомелем. Войска РФ переделывают его под свою военную базу. На территории аэродрома разместили ракеты "Искандер-М" и С-400 "Триумф".

Как известно, Беларусь продолжает отправлять России боеприпасы, проводит длительные военные учения на границе с Украиной. В стране объявлены военные сборы у границы с Украиной, гражданам вручают повестки.

В последние дни активно распространяется информация о том, что возможно новое наступление на Украину, на этот раз - со стороны Вооруженных сил Беларуси.

В частности, Генштаб ВСУ сообщал, что со стороны Беларуси на Волынском и Полесском направлениях возможные провокации.

Впрочем, по словам советника председателя ОПУ Алексея Арестовича, бояться нападения со стороны Беларуси не стоит. Другой советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказывал мнение, что слухи о нападении Беларуси являются ничем иным, как очередной спекуляцией российской пропаганды с целью посеять панику в Украине.

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