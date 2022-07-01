Учения армии Беларуси продлили до 9 июля / Фото REUTERS

Беларусь в очередной раз продлила военные учения, в том числе и проводящиеся на границе с Украиной. На этот раз учения продлены до 9 июля, как минимум.

Об этом пишет проект "Беларускі Гаюн" со ссылкой на график проведения учений на беларуских полигонах:

  • Борисовский (227-й) до 09.07;
  • Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 09.07;
  • Гожский (под Гродно) до 08.07;
  • Брестский до 09.07;
  • Репище (Осиповичи) до 08.07;
  • Марьина Горка до 09.07;
  • Лосвидо (под Витебском) до 09.07;
  • Неман (под Березовкой) до 08.07;
  • Обуз-Лесной (под Барановичами) 08.07;
  • Чепелево (под Слонимом) до 08.07;
  • Доманово (под Ивацевичами) до 08.07;
  • Стрельбище под Старыми Дорогами до 08.07;
  • Заслоново (под Лепелем) до 09.07.
фото t.me/Hajun_BY

Отмечается, что на данный момент беларуская армия не готова к каким-либо наступательным операциям.

"Единственное на чём такая подготовка положительно сказалась, так это на возможности обороняться. Также можно отметить прогресс в навыках пилотирования", – говорится в сообщении.

Напомним, на блокпостах при въездах и выездах из Киева усилили контроль в связи с угрозой наступление из Беларуси.

Вас также могут заинтересовать новости: