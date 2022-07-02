Мобилизационные учения в Беларуси продлили до 9 июля.

В Беларуси продолжается вручение повесток, там до 9 июля продлили мобилизационные учения. Тем временем в России возле украинской границы в Брянской и Курской областях оккупанты продолжают удерживать до трех батальонных тактических групп.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях, по имеющейся информации, в вооруженных силах республики Беларусь продлены сроки проведения мобилизационного обучения до 9 июля текущего года (предварительные сроки с 22 июня по 1 июля 2022 года). В рамках проведения указанных мероприятий, через военные комиссариаты Гомельской области продолжается вручение повесток. Кроме того, врачам сообщено о запрете выезда за пределы страны", - говорится в сообщении.

На Северском направлении с целью прикрытия российско-украинской границы в Брянской и Курской областях противник продолжает удерживать до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа и подразделений воздушно-десантных войск. Агрессор совершил огневое поражение артиллерией позиций Сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

С целью нарушения системы управления и связи подразделений Сил обороны враг применяет комплексы радиоэлектронной борьбы в районах населенных пунктов, расположенных вблизи государственной границы на территории Белгородской области.

Напомним, ранее сообщалось, что сейчас белорусская армия не готова к любым наступательным операциям.

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