На прошлой неделе противник двумя железнодорожными эшелонами отправил очередную партию боеприпасов.

Беларусь на прошлой неделе отправила России очередную партию боеприпасов.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Белорусские власти продолжают оказывать помощь России в ведении войны против Украины. По нашим данным, на прошлой неделе противник двумя железнодорожными эшелонами отправил очередную партию боеприпасов для нужд оккупационных войск России. Соответственно, эти боеприпасы будут применены против наших защитников", - заявил он.

По словам Громова, на Волынском, Житомирском, Киевском направлении обстановка в течение недели оставалась контролируемой, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

"Противник на указанных направлениях активных действий не проводил", - сказал он.

Напомним, по состоянию на конец июня Беларусь активно проверяет возможности по мобилизации в отдельных регионах. Недавно жители РБ начали массово получать повесткив военкомат. После явки и отметки призывников сразу отпускали домой. Эти действия проводились в рамках "учения по мобилизации".

Согласно данным от Генштаба, 28 июня Беларусь объявила военные сборы возле границы с Украиной. На Волынском и Полесском направлениях возможны провокации со стороны РБ.

По словам советника главы ОПУ Алексея Арестовича, бояться нападения со стороны Беларуси не стоит. Сейчас из страны массово вывозятся боеприпасы в Россию. А в случае подготовки к вторжению их количество, наоборот, старались бы нарастить.

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