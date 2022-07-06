Как только такой приказ будет отдан, беларуские войска будут подчиниться генштабу России.

Известный военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему Александр Лукашенко не отдает приказ привлечь армию Беларуси к войне в Украине.

Свое мнение по этому поводу он высказал в эфире ТСН.

Как отметил Жданов, как только такой приказ будет отдан, беларуские войска подчинятся генштабу РФ и станут частью вооруженных сил "Союзного государства".

"В январе эти учения "Союзная решительность" отработали вопрос объединения сил безопасности "Союзного государства". Так звучала цель учений. На сегодняшний день фактически осталась одна такая небольшая процедура – чтобы только Лукашенко отдал приказ на применение своих вооруженных сил. Они автоматически становятся в подчинение генерального штаба Российской Федерации и будут уже, как единые вооруженные силы "Союзного государства". Поэтому Лукашенко боится оторвать от себя хоть маленькую часть", – заявил Жданов.

По мнению эксперта, Лукашенко всячески избегает такого развития событий, так как армия для него сейчас – это "единственная ножка того стула, на котором он сидит, которая еще не подпиленная":

"Он соглашается отдать боеприпасы, соглашается отдать технику из долгосрочного хранения, но армию он держит".

Ранее президент Украины Зеленский назвал опасными заявления Лукашенко об участии в войне.

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