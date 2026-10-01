Энтузиасты собрали мини-ПК в корпусе из чистого золота за $1,7 млн (фото)

Для золотой модификации заявляют повышение эффективности охлаждения на 30–50%.

Европейский производитель компактных компьютеров Kubb представил необычную версию своего безвентиляторного мини-ПК Fanless. Компьютер изготовили по индивидуальному заказу, а его корпус полностью выполнен из 24-каратного золота. В результате масса устройства выросла с обычных 2,1 до почти 13 кг.

За необычный компьютер пришлось заплатить около 1,7 млн долларов (75 млн грн), при этом внутри находится вполне заурядное для такого ценника железо, пишет PCWPlus.hu.

Главная причина использования драгоценного металла – не только внешний вид. Kubb Fanless работает без вентиляторов, поэтому корпус выполняет роль радиатора и отводит тепло от процессора. Золото проводит тепло на 30–50% лучше алюминия, поэтому такой корпус способен эффективнее рассеивать тепло и сохранять полностью бесшумную работу.

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При этом нельзя назвать золото лучшим выбором для повышения эффективности охлаждения. Его теплопроводность составляет около 314 Вт/(м·K), тогда как у меди этот показатель достигает примерно 385 Вт/(м·K), а у серебра – 406 Вт/(м·K). Оба этих металла существенно дешевле золота.

Стандартный Kubb Fanless оснащается Core Ultra 5 225H, Core Ultra X7 358H или Ryzen AI 5 340, поддерживает до 128 ГБ DDR5 и имеет накопитель M.2 NVMe. Также предусмотрены USB4, HDMI 2.1, два RJ45 и Wi-Fi, за питание отвечает адаптер мощностью 120 Вт.

Производитель не раскрыл характеристики комплектующих, установленных в золотой модификации. Поскольку компьютер изготовили по индивидуальному заказу, покупатель мог выбрать более мощное "железо".

Аналитики утверждают, что эпоха доступных компьютеров и консолей в прошлом. Все из-за взрывного роста спроса на серверное оборудование для искусственного интеллекта и вызванного им дефицита чипов памяти.

УНИАН рассказывал, чтоученые научились добывать золото из компьютеров с помощью сыворотки.

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