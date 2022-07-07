На аэродроме Зябровка размещают ракеты.

Беларусь передала под полный контроль России военный аэродром Зябровка, который расположен под Гомелем. Войска РФ переделывают его под свою военную базу. На территории аэродрома разместили ракеты "Искандер-М" и С-400 "Триумф".

Об этом на брифинге в четверг заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба, бригадный генерал Алексей Громов.

"Беларусь передала под полный контроль России аэродром Зябровка, где продолжаются мероприятия по обустройству военной базы. На территории аэродрома находится ракетный дивизион "Искандер-М" и дивизион С-400 "Триумф" вооруженных сил Российской Федерации", — рассказал Громов.

По словам генерала, Беларусь готовится получить от России собственный комплекс "Искандер". Его разместят на территории воинской части 465-й ракетной бригады сухопутных сил Беларуси в городе Осиповичи. Там начали строительство ангаров.

Он отметил, что сейчас признаков формирования наступательных группировок на территории Беларуси нет, но в стране активно вербуют бывших военных в частную военную компанию "Лига" (новое название ПВК Вагнера). В первую очередь набирают спецназовцев и летчиков.

По мнению Громова, беларусские войска могут привлечь для провокаций против Украины, но возможность полномасштабного вторжения Беларуси пока выглядит низкой.

Как ранее сообщал УНИАН угроза обстрелов Украины с территории Беларуси будет сохраняться еще как минимум 3 месяца.

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