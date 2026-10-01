Польша упрощает правила сбивания воздушных объектов на фоне ударов РФ по Украине

Пилот или командир самолета смогут принимать решение о сбивании постороннего объекта, в том числе на основании информации, предоставленной украинской стороной.

Польша меняет свои процедуры противовоздушной обороны из-за продолжающихся российских авиаударов по Украине. С 1 октября в стране вступают в силу упрощенные процедуры обнаружения и сбивания иностранных воздушных объектов. Об этом сообщил вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет Gazeta Prawna.

"1 октября – подходящий момент для внедрения этих процедур", – добавил он.

На вопрос, требуют ли изменения в процедурах законодательных поправок, министр подчеркнул, что нет, и они внедряются на военном уровне. По его словам, это четкие, "жестко закрепленные" процедуры, установленные командованием, которых будут придерживаться пилоты и другие военнослужащие, задействованные в противовоздушной обороне.

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Заместитель министра национальной обороны Цезарий Томчик рассказал о запланированных изменениях в правилах для польских пилотов, участвующих в миссиях по защите польского воздушного пространства во время российских авиаударов в Украине.

Согласно этим изменениям в процедурах, пилот или его командир смогут принимать решение о сбивании постороннего объекта на основе информации, собранной радарами и другими системами, либо информации, предоставленной украинской стороной, которая регулярно сталкивается с атаками российских беспилотников и ракет.

Представители Министерства национальной обороны утверждают, что нынешняя ситуация, при которой регулярно возникает риск нарушения польской границы, требует адаптации процедур к новой реальности.

"До сих пор мы не использовали такие возможности, поскольку они обычно применяются в условиях военного положения. Однако из-за этой угрозы Польша сегодня ежедневно сталкивается с возможностью проникновения дронов на территорию нашей страны, и мы должны внедрить эти изменения в интересах как пилотов, так и безопасности страны", – подчеркнул Томчик.

Ограничение воздушного движения в Польше – что известно

Как сообщал УНИАН, в восточной части Польши на три месяца ограничили воздушное движение. Ограничения ввели для более эффективной работы системы ПВО страны.

Ограничения действуют с 10 сентября по 9 декабря. Зона охватывает пространство от уровня земли до высоты около 3 км. Она не распространяется на пассажирские самолеты, летающие на больших высотах.

В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши отметили, что все элементы системы ПВО в этой зоне получат надлежащую свободу действий и возможность эффективно реагировать на потенциальные угрозы. Наиболее строгие ограничения будут действовать в ночное время – тогда вводится полный запрет на полеты (кроме военных летательных аппаратов, а также взлетов и посадок из аэропорта Депултиче-Кролевске в районе Хелма).

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