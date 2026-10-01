Между Дубаем и Абу-Даби начали ездить пассажирские поезда: сколько стоят билеты

Добраться из Дубая в Абу-Даби теперь можно будет всего за час.

Первый пассажирский поезд между Дубаем и Абу-Даби (ОАЭ) отправился в рейс 30 сентября 2026 года.

Как пишет The Independent, таким образом добраться из Дубая (станция Аль-Яялис) в Абу-Даби теперь можно будет за 64 минуты.

Для сравнения, поездка между этими городами на автомобиле или автобусе обычно занимает около полутора часов, что делает новый железнодорожный маршрут самым быстрым способом передвижения.

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Ежедневно между Абу-Даби и Дубаем курсируют пять поездов в каждом направлении: два утром и три во второй половине дня. Последний поезд из Абу-Даби отправляется в 17:43, а из Дубая – в 18:14.

Стоимость билетов начинается от 39 дирхамов (около 477 гривень) в стандартном классе и от 109 дирхамов (около 1334 гривень) в премиум-классе. Места премиум-класса отличаются увеличенным пространством для ног, возможностью откинуть спинку кресла, а также бесплатным Wi-Fi и закусками.

Каждый из 13 новых поездов рассчитан на перевозку до 400 пассажиров. К 2030 году Etihad Rail планирует увеличить ежегодный пассажиропоток до 36,5 миллионов человек.

Издание напоминает, что национальный железнодорожный оператор ОАЭ Etihad Rail ранее специализировался исключительно на грузоперевозках, но теперь запустил пассажирские рейсы по всей стране.

Маршрут "Дубай – Абу-Даби" стал вторым после запуска линии "Абу-Даби – Фуджейра", открытой в июне 2026 года (время в пути по ней составляет 1 час 45 минут).

При этом в Etihad Rail отмечают, что сеть будет постепенно расширяться, соединяя скоростным сообщением 11 городов ОАЭ.

После запуска полноценной сети пассажирских перевозок компания Etihad Rail допускает расширение деятельности за пределы страны.

В то же время в компании заявляют о высоком спросе на пассажирские железнодорожные перевозки, особенно среди семей, людей, ежедневно ездящих на работу, и туристов.

"Люди пользуются поездом не просто из любопытства – они планируют свои поездки с учетом этого транспорта. Тот факт, что пассажиры бронируют билеты почти за две недели, говорит о том, что железнодорожное сообщение уже становится частью процесса планирования поездок. Это важный признак того, что железная дорога начинает восприниматься как естественный вариант передвижения по ОАЭ", – прокомментировала новость операционный директор Etihad Rail Азза Аль-Сувайди.

Поезда в ОАЭ

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, железнодорожное сообщение в ОАЭ функционирует лишь с 2016 года, однако до этого года оно использовалось исключительно для грузоперевозок.

Тестовый пассажирский поезд Etihad из Дубая в Фуджейру совершил свою первую поездку в начале февраля 2026 года.

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