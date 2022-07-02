В ОП подчеркнули, что ВСУ готовы к любым сценариям развития событий на северной границе Украины.

В последние дни активно распространяется тема возможного нового наступления со стороны Вооруженных сил Беларуси. Однако, эти слухи являются ничем большим, как очередной спекуляцией российской пропаганды с целью посеять панку в Украине.

Такие мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем видеообращении.

По его словам, украинские власти все прекрасно понимают об "этом странном господине по фамилии Лукашенко".

"Мы понимаем, что он (Лукашенко - ред) хочет быть одновременно и там, и здесь - такой себе Труфальдини. Но при этом мы точно понимаем, что происходит на территории Беларуси, к любым сценариям готовы, у нас все с оборонительной точки зрения на границе Украина-Беларусь готово", - отметил Подоляк.

По его мнению, вся эта информация скорее нужна Российской Федерации для увеличения панических настроений в Украине: чтобы шли обстрелы крылатыми ракетами наших городов, а параллельно - информация о том, что завтра вроде бы будет еще какое-то наступление.

"Если безусловно господину Лукашенко надо доказать, что белорусская армия не существует, они могут это сделать. Но, если говорить серьезно, то о любой опасности мы предупредим заранее. И к любым сценариям, повторюсь, готовы. Поэтому давайте спокойно работать над тем, чтобы Украина одержала победу и выиграла эту войну только на своих условиях, а Российской Федерации на территории Украины больше никогда не было!"- призвал Подоляк.

Ранее Подоляк рассказал, что Россия изменила тактику в войне против Украины. Оккупанты продолжают "ракетный террор" мирных городов, чтобы запугать людей и заставить их давить на правительство, чтобы то пошло на уступки Кремлю.

Участие Беларуси в войне России против Украины

С первых дней вторжения Россия осуществляет ракетные удары по Украине с территории Беларуси.

28 июня Беларусь объявила военные сборы у границы с Украиной. На Волынском и Полесском направлениях возможные провокации со стороны РБ.

По словам советника председателя ОПУ Алексея Арестовича, бояться нападения со стороны Беларуси не стоит. Сейчас из страны массово вывозятся боеприпасы в Россию. А в случае подготовки к вторжению их количество, наоборот, пытались бы нарастить.

По состоянию на 30 июня 2022 года Беларусь продолжала отправлять России боеприпасы.

1 июля Беларусь продлила военные учения на границе с Украиной.

По состоянию на 2 июля в Беларуси продолжалось вручение повесток.

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