В США хотят создать дата-центр с 456 ядерными реакторами

Проект предусматривает использование более 450 малых газоохлаждаемых ядерных реакторов.

Энергетический стартап Valar Atomics подал предложение о строительстве Project Beehive – масштабного промышленного комплекса, который планируется разместить на территории площадью около 9 тысяч акров федеральных земель недалеко от города Прайс в штате Юта. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Проект предусматривает использование 456 малых газоохлаждаемых ядерных реакторов, которые, по оценкам, будут производить 9,6 ГВт электроэнергии. Это более чем вдвое превышает среднюю мощность всей энергосистемы штата. В настоящее время в Юте в среднем вырабатывают 4 ГВт электроэнергии, а летом пиковое потребление достигает почти 10 ГВт.

Проект Beehive необходим для обеспечения электроэнергией масштабного дата-центра для искусственного интеллекта. Дело в том, что современные модели ИИ требуют колоссального объема вычислительной мощности, а обычные электросети США просто не способны обеспечить такие объекты стабильным электроснабжением.

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17 сентября Администрация трастовых земель штата Юта единогласно одобрила аренду 640 акров земель трастового фонда штата, предназначенных для реализации проекта. В настоящее время его рассматривает Бюро управления земельными ресурсами США.

В рамках проекта Beehive планируется использовать ядерные реакторы с гелиевым охлаждением вместо традиционных реакторов с водяным охлаждением. Такой подход позволяет сократить потребление воды, что делает его пригодным для размещения вычислительной инфраструктуры в засушливых районах американского Запада. Ожидается, что комплекс будет самостоятельно обеспечивать производство ядерного топлива и хранение отработанных ядерных отходов на своей территории.

В предлагаемых газоохлаждаемых реакторах будет использоваться топливо TRISO (трехструктурное изотропное). Оно состоит из частиц ядерного топлива, покрытых слоями керамики и углерода. Такое топливо рассчитано на работу при экстремально высоких температурах без расплавления, что обеспечивает пассивные механизмы безопасности.

Valar Atomics продемонстрировала свою ключевую разработку – микрореактор Ward 250 – в пустыне Юты, примерно в 30 милях от предполагаемого места реализации проекта Beehive. Во время демонстрации 1 июля компания использовала электроэнергию, произведенную реактором, для питания компьютера Nvidia.

Строительные работы, не связанные непосредственно с ядерной частью проекта, могут начаться уже в конце этого года, а первые реакторы планируется запустить в 2028 году.

По мнению экспертов, проект Beehive демонстрирует масштабные амбиции компаний новой эпохи, способствующих возрождению атомной энергетики в США. Эти проекты поддерживает администрация президента США Дональда Трампа, которая провела масштабные регуляторные реформы для упрощения испытаний и внедрения малых модульных реакторов.

Ядерная энергетика – последние новости

Китайское "искусственное солнце" готовят к первому эксперименту. Такие реакторы-токамаки могут воспроизводить процессы термоядерного синтеза, подобные тем, что происходят в ядре Солнца. Их рассматривают как перспективные источники огромных объемов дешевой и чистой энергии для промышленного использования.

Перспектива получения чистой энергии, сопоставимой с той, которую производят звезды, стала еще более реальной после того, как ученые установили мировой рекорд по объему энергии, полученной в результате термоядерного синтеза.

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