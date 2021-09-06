Женщина обвинила Лукашенко в авиапиратстве после скандального задержания Протасевича.

Генпрокуратура Беларуси 1 сентября сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении гражданки РФ, которая опубликовала критический твит про Лукашенко. Как выяснилось, женщину удерживают под стражей с конца мая.

Как сообщает TJournal, правозащитная организация "Вясна" выяснила, что задержанной является 58-летняя россиянка Ирина Викхольм. Ее обвиняют в "публичной клевете в адрес главы государства". По данным дела, 23 мая женщина прокомментировала в Twitter скандальное задержание Романа Протасевича. Опубликовала фотографию Лукашенко и текст о совершении им "акта терроризма и авиапиратства".

В ходе предварительного следствия женщина свою вину не признала.

Пресс-секретарь посольства РФ в Беларуси Алексей Москалев подтвердил задержание женщины: "Викхольм действительно задержана, она находится в СИЗО Бреста".

По словам Москалева, ситуацией занимается генконсульство РФ в Бресте — сотрудники уже посетили задержанную, хотя она не просила о встрече. Россиянка не жаловалась на условия содержания и состояние здоровья.

Читайте такжеДля некоторых украинцев упростят процедуру пересечения границы с Беларусью

Посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Протасевича

23 мая самолет Ryanair "Афины-Вильнюс" развернулся над территорией Беларуси и экстренно приземлился в Минске после сообщения о минировании, которое якобы получила администрация минского аэропорта и передала экипажу.

Однако в итоге власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который летел на этом самолете и разыскивался в Беларуси. Происшествие вызвало реакцию мирового сообщества, появилась информацию о том, что рейс посадили под давлением властей.

Украина полностью прекратила авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. С 29 мая Кабинет министров запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

В Европейском Союзе начали работу над новыми ограничительными мерами против властей Беларуси, и в итоге запретили белорусским государственным авиакомпаниям пользоваться воздушным пространством и аэропортами ЕС.

За расследование обстоятельств вынужденной посадки самолета в Минске взялась Международная организация гражданской авиации (ИКАО, ICAO) - специализированное учреждение ООН, устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирующее ее развитие.

Автор: Дмитрий Захаров