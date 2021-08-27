Президент Беларуси затронул тему отношений стран на открытии Петриковского горно-обогатительного комплекса "Беларуськалий", против которого США ввели санкции.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, несмотря на санкции США, надеется на успех дальнейшей работы горно-обогатительного комплекса "Беларуськалий". На открытии Петриковского завода политик сделал заявление об Украине и поделился своими планами на сотрудничество. В своей речи он "зацепил" и президента Владимира Зеленского.

Заявление Лукашенко по случаю открытия нового завода подсанкционного "Беларуськалия" опубликовано на сайте беларусского президента.

Так, политик заявил, что не хочет терять экономические отношения с Украиной. Ее он назвал "житницей Советского союза" и отметил, что Киев, как и вся страна, нуждается в калийных удобрениях. В своем заявлении Лукашенко показал свою надежду на сотрудничество с Украиной, однако не упомнял, что "Беларуськалий" оказался в затрудненном положении из-за санкций со стороны США.

Лукашенко считает, что экономические отношения Беларуси с Украиной имеют непростой формат из-за позиции украинского руководства.

"Украинцы - это наши люди. Мы в любых ситуациях будем относиться по-человечески к этим людям, как бы себя там ни позиционировал ваш президент", - заявил Лукашенко, не забыв упомянуть Зеленского.

Читайте такжеВ Офисе генпрокурора сообщили подробности расследования Иловайской трагедииКак к таким словам отнесется Украина и сбудутся ли мечты президента Беларуси об улучшении отношений между странами - пока что не известно. Однако заявление Лукашенко уже активно обсуждается в сети.

Многие украинские пользователи с иронией отнеслись к фразе о "наших людях" и напомнили президенту Беларуси о его словах по ситуации на Донбассе. Как сообщал УНИАН, Лукашенко предостерегал Украину от силового решения ситуации на Донбассе и говорил о том, что все "закончится трагедией".

Помимо этого, недавно стало известно, что США ввели новые экономические санкции против режима Лукашенко.

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Автор: Полина Кузенко