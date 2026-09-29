Россия рекордно наростила экспорт нефти: в Bloomberg объяснили, что ей мешает заработать

Выгоды для Кремля подрываются запретом на зарубежные продажи дизельного топлива.

Россия отгрузила наибольшее количество нефти за полтора месяца, а резкий рост цен поднял стоимость этих грузов почти до самого высокого уровня с начала войны в Украине.

Согласно данным о движении танкеров, собранным Bloomberg, за четыре недели по 27 сентября объем поставок нефти из-за рубежа вырос до 3,71 миллиона баррелей в сутки. Это был самый высокий показатель с начала августа.

В то же время четырехнедельные средние цены на ключевые сорта российской нефти "Urals" и "ESPO" достигли самого высокого уровня за более чем три месяца на фоне продолжающихся перебоев с поставками нефти на Ближнем Востоке.

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"Тем не менее, средства от продажи нефти - это лишь часть картины, и их, вероятно, частично компенсирует сокращение поставок нефтепродуктов. Хотя Россия повысила свой прогноз экспорта нефти на 2026 год примерно на 150 000 баррелей в сутки, она сократила прогноз поставок нефтепродуктов примерно на 500 000 баррелей в сутки", - сказано в статье.

В среднем за четыре недели валовая стоимость экспорта Москвы за 28 дней до 27 сентября выросла до 2,39 млрд долларов в неделю, что на 290 млн долларов в неделю больше, чем за период до 20 сентября, и является самым высоким показателем с периода до 24 мая.

Важно, что выгоды для Кремля подрываются запретом на зарубежные продажи дизельного топлива, который, как ожидается, будет продлен до октября, а также падением поставок нефтепродуктов из-за ударов украинских беспилотников по российским НПЗ.

Удары по нефтебазам

Ранее Служба безопасности Украины нанесла успешные удары по четырем нефтебазам в Краснодарском крае Российской Федерации. Это важные элементы топливной инфраструктуры, обеспечивающие хранение и поставку нефтепродуктов для армии РФ.

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