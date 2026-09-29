Украина перестроит работу ПВО, чтобы уничтожать цели до их приближения к Киеву, - Хмара

Хмара подчеркнул, что особое внимание уделяется реактивным "Шахедам".

Военно-воздушные силы должны перестроить свою работу c учетом новой вражеской тактики, включая применение высокоскоростных реактивных дронов. Об этом сообщил министр обороны Украины Евгений Хмара.

"Вместе с военными обсудили изменение тактики российского террора и новые вызовы, в частности для столичного региона. Сосредоточились на процессе боевых действий: обнаружение и сопровождение целей, принятие решений, уничтожение воздушных угроз", - рассказал он.

Хмара отметил, что защитники неба должны уничтожать российские средства поражения до того, как они доберутся до Киева. Он поделился, что вместе с ними было определено, какие подходы нужно изменить и как усилить эшелонированную защиту столицы.

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"Авиация, ПВО, мобильные огневые группы - все компоненты должны перестроить работу с учетом новых реалий", - подчеркнул министр обороны.

Также Хмара пообщался с боевыми пилотами и операторами систем ПВО относительно их анализа ситуации. Он добавил, что особое внимание уделяется реактивным ударным дронам типа Shahed.

"Такие цели уже сбивают. Теперь нам нужно масштабировать эффективные технологические решения и обеспечить ими подразделения. Работаем над этим вместе с военными, украинскими производителями и партнерами", - заявил министр обороны.

Кроме того, Хмара добавил, что украинские дальнобойные ответные удары последовательно снижают способность России вести войну. По его словам, одновременно Украина будет усиливать защиту своих городов и увеличивать давление на военную машину Москвы.

Сколько времени нужно реактивному "Шахеду", чтобы пересечь Киев

Ранее и.о. начальника Киевской городской военной администрации Андрей Ткачев заявил, что реактивному дрону требуется всего несколько минут, чтобы пересечь Киев.

По словам Ткачева, реактивный российский дрон пролетает Киев из одного конца в другой всего за 3 минуты.

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