Украина получила новую партию ракет для систем NASAMS, - Зеленский

По его словам, это "очень хороший пакет".

Украина получила новую партию ракет для систем ПВО NASAMS. Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении к украинцам.

"Накануне в Украину поступила партия ракет для "Насамсов". Спасибо. Очень хорошая партия. Мы ведем переговоры со всеми партнерами, чтобы были обеспечены необходимые ракеты и для "Пэтриотов", - сказал он.

Глава государства поблагодарил всех международных партнеров, которые действительно выполняют договоренности и поставляют ракеты для противовоздушной обороны.

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Также Зеленский сообщил о подготовке новых переговоров, в частности по вопросам ПВО и дальнейшей поддержки Украины. Они состоятся уже на этой неделе.

"Сегодня также принято решение Бельгии по поводу F-16. В этом году мы получим ещё три самолёта, это укрепит, в частности, нашу защиту неба: боевая авиация сегодня используется для сбивания "Шахедов", - добавил Зеленский.

Процент сбиваемых российских реактивных "Шахедов" будет увеличиваться

Как сообщил президент, каждую неделю ведется детальное сотрудничество с разработчиками и производителями перехватчиков, необходимых компонентов - всего того, что должно дать ответ на российскую реактивную составляющую, на их "шахедные" атаки. Зеленский отметил:

"Сейчас уже в боевых условиях применяются украинские перехватчики, эффективность пока недостаточна, но каждую неделю должен увеличиваться процент сбиваемых ракет. Так и будет".

Он добавил, что на октябрь определены задачи по конкретным объемам производства.

"Это стратегическая задача, и на уровне Министерства обороны Украины, и на уровне Вооружённых Сил Украины, и на уровне каждого производителя есть чёткие рамки того, что нужно сделать", - сообщил глава государства.

Как известно, сегодня утром, 29 сентября, Зеленский поблагодарил американских и норвежских партнеров за комплекс NASAMS и пакет ракет к нему.

Ракеты для NASAMS

В начале года стало известно, что системы противовоздушной обороны NASAMS используют дорогостоящие ракеты, которых в целом в наличии немного. Поэтому оборонные компании Норвегии и Украины начали разрабатывать возможность интеграции более дешевых, но эффективных украинских ракет-перехватчиков для применения в системах NASAMS.

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