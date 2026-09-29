Директор ЦРУ представил руководству Кремля мрачный прогноз по экономике РФ, – FAZ

Вместе с этим сообщением было сделано замечание о том, что американская политика в отношении Украины формируется именно на основе этих выводов.

Глава ЦРУ США Джон Ретклифф, который в конце августа совершил неожиданный визит в Москву, передал российскому руководству мрачное предупреждение о состоянии российской экономики, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на высокопоставленного дипломата, осведомленного об информации ЦРУ, которая была предоставлена западным партнерам после этой поездки.

Издание отметило, что речь идет не столько о фронте в Донбассе или украинской войне с использованием дронов, которая тем временем дошла до Москвы.

"В военном плане ситуация сводится к патовой. Но в экономическом плане Россия не справится. Экономика потерпит крах, как это произошло в Советском Союзе в конце холодной войны", – говорится в статье.

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Издание добавило, что вместе с этим сообщением было сделано предупреждение о том, что американская политика в отношении Украины формируется именно на основе этих выводов.

Следовательно, Путин не должен рассчитывать на то, что Трамп когда-нибудь отвернется от Зеленского. Именно поэтому американское требование звучит так: "Ведите переговоры!"

По данным издания, среди немецких дипломатов существуют серьезные сомнения относительно того, появится ли президент России Владимир Путин в декабре во Флориде на саммите G20 ("Большой двадцатки").

Возможно, кремлевский лидер рассчитывает, что этой зимой ему всё-таки удастся добиться военных преимуществ, чтобы затем оказаться в более выгодном переговорном положении.

Мирные переговоры: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что аналитики Института изучения войны предполагают, что успехи Украины на поле боя могут заставить президента России Владимира Путина пересмотреть свою стратегию достижения победы и сделать ставку на удары большой дальности, чтобы заставить Украину капитулировать в течение зимы 2026–2027 годов. По данным аналитиков, в июне 2024 года Путин сформулировал свою концепцию победы, согласно которой непрерывное продвижение российских войск, пусть даже медленное и постепенное, должно было неизбежно привести к краху украинской обороны. Однако с марта 2026 года российские войска практически не добились территориальных успехов, в то время как украинские силы провели успешные контратаки на Купянском, Александровском и Лиманском направлениях.

Также мы писали, что обозреватель Foreign Policy Стивен Уолт считает, что российский президент просчитался, полагая, что война против Украины закончится за несколько дней, администрация экс-президента США Джо Байдена неправильно оценила эффективность санкций, а руководство Украины ошиблось, начав катастрофическое контрнаступление летом 2023 года. Уолт добавил, что еще президент США Дональд Трамп ошибся, когда говорил об отсутствии "козырей" у президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что сочетание европейской поддержки, украинской изобретательности и героизма временно переломило ход событий. Обозреватель высказал мнение, что США никогда не вели себя как серьёзная великая держава, понимающая, что её главный интерес – завершение войны.

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