В результате авиаудара в эфиопском регионе Тиграй в лагере для перемещенных лиц погибли по меньшей мере 56 человек и 30 получили ранения, в том числе дети.

Как сообщает Reuters об этом сообщили агентству в субботу два сотрудника по оказанию помощи со ссылкой на местную власть и свидетельства очевидцев.

Официальные лица пока не прокомментировали эту информацию.

Правительство Эфиопии ранее отрицало нападения на мирных жителей в ходе 14-месячного конфликта с мятежными тиграйскими силами.

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