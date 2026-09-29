'Выдающийся государственный деятель': Токаев похвалил Путина во время встречи с Мерцем

Президент Казахстана заявил, что Путин является наиболее подходящей политической фигурой не только для Центральной Азии, но и для Европы и всего мира.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил , что у него очень хорошие отношения с главой Кремля и что он считает Владимира Путина "выдающимся государственным деятелем". Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем во вторник, 29 сентября, в Берлине.

"У меня очень хорошие отношения с президентом Путиным. Я считаю его, можно сказать, выдающимся государственным деятелем. Я очень хорошо его знаю, и он обладает теми качествами, которые наиболее необходимы лидеру великой страны со сложной историей и собственным видением стратегических целей, стоящих перед этой страной", – сказал Токаев.

По его мнению, российский президент является наиболее приемлемой политической фигурой не только для Центральной Азии, но и для Европы:

Видео дня

"И сегодня я с большой убеждённостью заявил, что президент Путин, как государственный деятель и лидер России, является наиболее приемлемой политической фигурой – как бы странно это для вас ни звучало – для Центральной Азии, в частности Казахстана, на мой взгляд, а также для Европы и всего мира".

Также президент Казахстана высказался и по поводу полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия.

"Я благодарен президенту Путину за то большое понимание, с которым он отнесся к моей личной позиции по этому вопросу, ведь все мы, как главы государств, выступаем за прекращение военных действий на территории Украины, включая президента России".

Токаев подчеркнул, что Казахстан стремится поддерживать дружеские отношения как с Россией, так и с Украиной.

В частности, он отметил, что Казахстан и Россия имеют общую границу протяженностью 7597 километров, а в стране проживает 2,7 миллиона этнических русских. Он добавил, что в Казахстане "широко представлена православная церковь".

"Все эти моменты нужно учитывать. Нельзя действовать опрометчиво. Казахстану нужны мир и стабильность. Без этого мы никогда не станем успешной страной", – отметил Токаев.

Позиция Токаева по поводу войны в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Токаев во время встречи с Путиным в Омске 25 июля утверждал, что многим сложно понять причины российской войны в Украине, и призвал Россию и Украину заморозить линию фронта и вернуться к формату переговоров в Стамбуле. По словам аналитиков Института изучения войны, Кремль постоянно призывает Украину капитулировать перед российскими максималистскими требованиями, касающимися всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Аналитики предполагают, что, вероятно, Путин использовал встречу с Токаевым как площадку, чтобы напомнить россиянам, что они должны быть готовы к потерям от длительной войны против Украины.

Также мы писали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал призыв президента Казахстана к российскому диктатору Владимиру Путину остановить войну "реалистичным и мудрым". Сибига напомнил, что Украина предложила остановить войну вдоль нынешней линии фронта и перейти к дипломатии, но Кремль продолжает отвергать этот четкий путь к миру. Дипломат отметил, что пресс-секретарь инициатора войны Владимира Путина уже отверг и предложение президента Казахстана.

Вас также могут заинтересовать новости: