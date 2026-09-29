Марк Цукерберг удивил выбором смартфона: глава Meta пользуется старым Samsung

Ранее его уже замечали с Galaxy S23 Ultra, а после перехода на следующую модель он, похоже, решил не обновлять устройство на более новое.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг, несмотря на свое огромное состояние, не спешит менять смартфон на новую модель. Во время недавнего интервью у бизнесмена заметили флагман Samsung, которому уже несколько лет.

В подкасте с журналисткой Джоанной Стерн он достал смартфон, чтобы показать работу ИИ-ассистента Meta Muse. Технообозреватели узнали в гаджете Galaxy S24 Ultra, выпущенный еще в начале 2024 года.

То, что создатель Facebook предпочитает смартфоны Samsung, не стало неожиданностью. Ранее его уже замечали с Galaxy S23 Ultra, а после перехода на следующую модель он, похоже, решил не менять устройство на более новые версии.

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При этом выбор Samsung для главы Meta вполне объясним. Большинство пользователей Facebook, Instagram и WhatsApp получают к ним доступ через Android, которая остается самой распространенной мобильной операционной системой в мире. В одном из интервью Цукерберг говорил, что ежедневное непосредственное использование Android-устройств имеет важное значение для понимания поведения клиентов.

При этом точно утверждать, что Galaxy S24 Ultra является основным смартфоном главы Meta, пока нельзя. Руководители крупных технологических компаний часто используют несколько устройств для тестов, рабочих задач, поездок или презентаций.

Galaxy S24 Ultra даже в 2026 году остается мощным флагманом благодаря передовому чипу Snapdragon 8 Gen 3 , 6,9-дюймовому Dynamic AMOLED 2X экрану, основной камере 200 Мп и продвинутым алгоритмам искусственного интеллекта Galaxy AI . А получать обновления он будет и после 2030 года.

Цукерберг не единственный руководитель технологической компании, который не всегда пользуется самым новым или "обычными" смартфонами. Например, Илона Маска ранее замечали с iPhone 17 Pro, а глава Nvidia Дженсен Хуанг предпочитает складной Samsung Galaxy Z Fold 7.

Ранее Билл Гейтс назвал складной Galaxy Z Fold от Samsung одновременно и самым любимым, и самым удобным смартфоном, которым он когда-либо пользовался.

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