Куда поехать зимой тем, кто хочет погреться на солнышке: названы 10 самых выгодных направлений

Первое место среди европейских направлений занял Алгарве в Португалии.

Чтобы пережить спад настроения, который ждет большинство людей, поездка в солнечное место кажется отличным вариантом. Но в то же время, как пишет Euronews, не хочется переплачивать за такой отдых.

Компания Post Office Travel Money опубликовала свой Winter Sun Report 2026, в котором сравнила цены на популярные туристические покупки – еду, напитки, солнцезащитный крем и средство от насекомых – в 24 направлениях. Цель исследования – выяснить, где туристы получат больше всего за свои деньги.

В этом году первое место занял Кейптаун в Южной Африке. Вторым стал Момбаса в Кении. Авторы исследования также включили в рейтинг Токио, хотя автор материала отмечает, что не совсем согласен с определением японской столицы как направления для зимнего солнца. В то же время зимы там относительно мягкие по сравнению с некоторыми европейскими странами. Токио занял третье место.

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Далее в рейтинге расположились Коломбо на Шри-Ланке и Пхукет в Таиланде.

Самую высокую позицию среди европейских направлений занял Алгарве в Португалии – шестое место. За ним следуют испанская Коста-дель-Соль и Тенерифе на Канарских островах. Среди более отдаленных направлений девятое место заняла Пунта-Кана в Доминиканской Республике, а десятку лидеров замкнул малайзийский остров Пенанг.

На другом конце рейтинга оказались самые дорогие направления для зимнего отдыха. Среди них – Скарборо в Тринидаде и Тобаго, Сент-Джорджес в Гренаде и Фуншал на Мадейре.

Самые выгодные направления для зимнего отдыха в 2026 году: Кейптаун (Южная Африка), Момбаса (Кения), Токио (Япония), Коломбо (Шри-Ланка), Пхукет (Таиланд), Алгарве (Португалия), Коста-дель-Соль (Испания), Тенерифе (Канарские острова), Пунта-Кана (Доминиканская Республика), Пенанг (Малайзия).

Где провести "бархатный сезон" в Европе

Напомним, названы лучшие солнечные направления в Европе для отдыха в октябре. Первое место заняла испанская Севилья, где средняя температура в октябре составляет +21 °C, а днем может подниматься до +27 °C. Севилью называют самым тёплым городом континентальной Европы. В списке также – Валлетта, Сардиния, Кипр, Алгарве, греческий Родос и др.

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