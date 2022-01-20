В полиции не уточнили точное местоположение захоронений и сколько погибших обнаружено.

В Алматы обнаружены места захоронения предполагаемых участников беспорядков.

Об этом сообщает Радио Азаттык на официальное агентство "Казинформ".

Информацию подтвердила официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

"Тайные захоронения проводились для того, чтобы усложнить идентификацию участников беспорядков", - сказала она.

В полиции не уточнили точное местоположение захоронений и сколько погибших обнаружено.

Читайте такжеПутин второй раз за неделю забыл имя президента Казахстана (видео)Как сообщал УНИАН, в Казахстане со 2 января начались акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. отставки президента, правительства, введение демократических изменений. Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим.

5 января правительство Казахстана ушло в отставку. По всей стране было введено режим ЧС.

Самая сложная ситуация сложилась в Алматы, где демонстранты захватили здания городской администрации, прокуратуры, аэропорт. В ночь на 6 января начались грабежи, после чего президент Касым-Жомарт Токаев объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи в "наведении порядка" в ОДКБ. Россия, Беларусь и Армения отправили своих военных в Казахстан.

7 января в обращении к народу Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.

10 января в Казахстане было объявлено общенациональный траур по погибшим во время протестов. В тот же день Токаев заявил, что в стране была совершена попытка госпереворота, но конституционный порядок восстановлен.

15 января начальник Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев заявил, что в результате январских событий в Казахстане погибли 225 человек.

С 19 января в Казахстане отменили режим чрезвычайного положения.

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