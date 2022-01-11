В крупнейшем городе Казахстана изъяли десятки единиц огнестрельного оружия.

В городе Алматы, который является крупнейшим населенным пунктом в Казахстане, задержаны 1 237 протестующих.

В Алматы задержали людей, причастных к преступлениям, в частности, к "террористическим атакам" и мародерству, сообщил Telegram-канал KazTAG, ссылаясь на сведения комендатуры города.

В комендатуре добавили, что по состоянию на понедельник, 10 января, в Алматы изъяли 1 428 боеприпасов и 31 единицу огнестрельного оружия.

Читайте такжеПоследствия протестов в Казахстане: президент назвал количество военных ОДКБ в странеПо сведениям МВД Казахстана, всего с начала протестов в стране задержали 9 900 человек.

Протесты в Казахстане 2022 – что нужно знать

В стране 2 января люди вышли на улицы из-за того, что газ для автомобилей серьезно подорожал. Акция стала общенациональной. Позже протестующие, в частности, требовали отставки президента Касыма-Жомарта Токаева, правительства и демократических нововведений.

По данным СМИ, правоохранители применили к протестующим силу, однако власти утверждали, что мирных людей никто не трогал.

5 января правительство Казахстана ушло в отставку. После этого ситуация только обострилась – между участниками акций протеста и силовиками начались серьезные столкновения, был введен режим чрезвычайной ситуации.

Самая "горячая" ситуация была в Алматы – в городе захватили ряд админзданий и аэропорт, в ночь на 6 января были случаи мародерства. Для установления порядка власти решили провести "антитеррористическую операция", город начали зачищать от протестующих.

После этого Токаев попросил стран-членов участниц Организации Договора коллективной безопасности (кроме Казахстана в нее входят Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан) помочь в наведении порядка.

Военных в Казахстан уже отправили РФ, Беларусь, а также Армения.

Президент назвал участников акций протеста "террористами" и разрешил стрелять в них на поражение без предупреждения.

По официальным сведениям, в Казахстане с начала протестов погибли 164 человека, среди них есть двое детей. В МИД Украины поделились, что среди погибших или задержанных наших соотечественников нет.

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