Отменяются введенные на период ЧП комендантский час и другие временные ограничения.

Президент Касым-Жомарт Токаев не стал продлевать действующий в Казахстане режим чрезвычайного положения.

"С полуночи 19 января прекращается действие режима ЧП в городах Нур-Султане и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях", - сообщил пресс-секретарь Акорды Берик Уали, передает KazTAG.

Ранее Токаев уже досрочно отменил чрезвычайное положение в остальных регионах.

"Таким образом, вся страна возвращается к нормальной жизни. Отменяются введенные на период ЧП комендантский час и другие временные ограничения. Благодаря единству и сплоченности народа, самоотверженной работе правоохранительных органов и армии на всей территории Казахстана восстановлены порядок и спокойствие", - добавил Уали.

Читайте такжеПутин второй раз за неделю забыл имя президента Казахстана (видео)Как сообщал УНИАН, в Казахстане со 2 января начались акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введение демократических изменений. Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим.

5 января правительство Казахстана ушло в отставку. По всей стране был введен режим ЧС.

Самая сложная ситуация сложилась в Алматы, где демонстранты захватили здания городской администрации, прокуратуры, аэропорт. В ночь на 6 января начались грабежи, после чего президент Касым-Жомарт Токаев объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи в "наведении порядка" у ОДКБ. Россия, Беларусь и Армения отправили своих военных в Казахстан.

7 января в обращении к народу Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.

10 января в Казахстане был объявлен общенациональный траур по погибшим во время протестов. В тот же день Токаев заявил, что в стране была совершена попытка госпереворота, но конституционный порядок в стране восстановлен.

15 января начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев заявил, что в результате январских событий в Казахстане погибли 225 человек.

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