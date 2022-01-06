Доказательств отсечения голов силовикам власти не приводят.

Во время протестов в Алматы погибли более десятка протестующих и по меньшей мере 13 силовиков.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на информацию временно недоступного государственного телеканала "Хабар 24".

Читайте такжеВ Алматы протестующие окружили две больницы и требуют "не лечить ментов" - СМИПресс-секретарь департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек заявила в эфире "Хабар 24", что "экстремистские силы" предпринимали попытку штурма административных зданий, управлений и департаментов полиции, передает агентство "Anadolu".

Протестующих "ликвидировали".

"Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются", - сказала Азирбек, призвав местных жителей оставаться дома.

Сообщают и о потерях среди силовиков. Утром 6 января появилась информация о 12 погибших силовиках, один из которых якобы был обнаружен с отсеченной головой.

Позднее "Хабар 24" со ссылкой на уточненные данные комендатуры сообщил, что в Алматы погибли 13 силовиков, двое из которых обезглавлены, передал российский телеканал "Дождь".

Отметим, доказательств отсечения голов силовикам не привели.

"Газовые" протесты в Казахстане - что известно

В городах Казахстана бушуют массовые протесты из-за резкого увеличения стоимости газа в два раза. Люди вышли на митинги во многих городах, в столице страны, в том числе. Граждане требуют отставки правительства и кричат: "Иди, старик".

Граждане считают, что Нурсултан Назарбаев поставил на свое место подконтрольного ему человека (Касым-Жомарта Токаева). По мнению жителей страны, экс-президент продолжает влиять на политическую жизнь. Люди перекрывают дороги, силовики пытаются остановить протестующих, возникают драки.

Читайте также"Может воспользоваться РФ": эксперт о последствиях протестов в Казахстане4 января в Алматы началась острая фаза столкновений между протестующими и полицейскими. На улицы страны вышли сотни людей, которые возмущены коррупцией и повышением цен на газ. Центр города затянуло дымом от светошумовых гранат. В городе вспыхнули несколько полицейских машин, одна из них взорвалась.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алматы и в Мангистауской области с 5 по 19 января.

В Сети появилось видео, на котором видно, как казахстанские полицейские открыли огонь в сторону протестующих резиновыми пулями.

При этом в Алматы полиция задержала более ста человек во время разгона митингового шествия. Полиция задерживала участников митинга и сажала их в автозаки. Задержанных вывезли в неизвестном направлении.

5 января стало известно, что в центре Алматы протестующие против повышения цен на газ открыли огонь по военным. Тем временем в городе горят здания городской администрации и прокуратуры.

Читайте такжеВ Казахстане начался "Назарбаевопад": митингующие снесли памятник Назарбаеву (фото, видео)Позже стало известно, что протестующие ворвались в резиденцию президента Казахстана, а также захватили мэрию Алматы. На фоне протестов полностью отключили проводной интернет.

С тем аэропорт в Алматы захвачен протестующими. Также сообщается о нападение на оружейный магазин "Корган" на проспекте Абылай хана.

Вечером 5 января стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение о вводе войск Организации Договора о коллективной безопасности в страну. После этого в Алматы стартовала "антитеррористическая" операция, в ходе которой убили десятки человек, личности жертв устанавливаются,

6 января Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила контингент в Казахстан. Передовые подразделения российских военных уже приступили к выполнению задач в этой стране. В состав контингента вошли подразделения из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии.

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