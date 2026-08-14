Сколько зарплат 'съедает' один квадратный метр жилья: назван самый дорогой город

В столице на один квадратный метр квартиры нужно отложить почти десять минимальных зарплат.

Киев остается самым дорогим городом Украины по соотношению стоимости жилья и минимальной зарплаты.

Согласно данным исследования "OLX Недвижимость", имеющегося в распоряжении УНИАН, для расчета использовали медианную стоимость одного квадратного метра жилья и размер минимальной заработной платы по состоянию на июль 2026 года – 8 647 грн.

Отмечается, что больше всего времени на покупку одного квадратного метра жилья придется работать жителям Киева. Чтобы приобрести один кв. м. квартиры на вторичном рынке, нужно отложить почти 10 минимальных заработных плат. По состоянию на июль 2026 года медианная стоимость квадратного метра в столице составляет 85 198 грн, что на 14% больше, чем год назад.

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Второе место занимает Львов. Здесь на покупку одного квадратного метра необходимо отложить около 8,5 минимальных зарплат. Медианная цена кв. м. составляет 73 821 грн, а за год она выросла на 24%.

В то же время в Виннице для покупки квадратного метра понадобится почти 7 минимальных зарплат. Средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке составляет 59 896 грн, что на 28% больше, чем в июле прошлого года.

Почти столько же придется откладывать и в Ужгороде – около 6,7 минимальной зарплаты. Медианная стоимость квадратного метра здесь составляет 58 249 грн, а за год она увеличилась на 30%.

Замыкает пятерку Ивано-Франковск, где для покупки одного квадратного метра необходимо отложить около 6,5 минимальных зарплат. Средняя цена кв. м. составляет 56 221 грн, что на 31% больше, чем в прошлом году.

Города со средней стоимостью квадратного метра

Аналитики "OLX Недвижимость" отмечают, что в этот список вошли сразу девять областных центров. Несмотря на то, что квадратный метр здесь стоит дешевле, чем в Киеве или Львове, для его покупки все равно нужно отложить от пяти до шести минимальных заработных плат.

Почти во всех этих городах за последний год также зафиксирован заметный рост стоимости жилья:

Черновцы – около 6 минимальных зарплат, медианная цена кв. м. составляет 53 054 грн, что на 23% больше, чем в прошлом году;

Ривне – почти 6 зарплат, медианная цена – 50 936 грн (+25%);

Житомир – почти 6 зарплат, стоимость квадратного метра – 50 844 грн (+22%);

Черкассы – около 5,8 зарплаты, медианная цена – 50 083 грн (+28%);

Луцк – 5,7 зарплаты, стоимость кв. м. составляет 49 946 грн (+16%);

Тернополь – 5,7 зарплаты, медианная цена – 49 294 грн (+23%);

Одесса – около 5,4 зарплаты, медианная стоимость кв. м. составляет 47 526 грн, что на 16% больше, чем в прошлом году;

Хмельницкий – 5,2 зарплаты, медианная стоимость квадратного метра составляет 45 462 грн, что на 24% больше, чем год назад;

Полтава и Кропивницкий замыкают эту группу – для покупки кв. м. здесь нужно отложить около 5 минимальных зарплат. В Полтаве медианная цена квадратного метра составляет 43 191 грн (+21%), в Кропивницком – 42 969 грн (+30%).

Самые доступные города

По данным исследования, меньше всего минимальных заработных плат для покупки одного квадратного метра жилья требуется в восточных и южных областных центрах Украины.

В Днепре и Чернигове на это потребуется около 4,2 минимальной зарплаты. Медианная стоимость квадратного метра составляет 36 545 грн и 36 199 грн соответственно, а за последний год цены выросли на 15% и 6%.

При этом в Харькове для покупки одного квадратного метра нужно отложить около 3,6 минимальной зарплаты – медианная стоимость составляет 31 888 грн, что на 14% больше, чем в прошлом году. В Сумах квадратный метр стоит 28 140 грн, или около 3,2 минимальной зарплаты, а за год его стоимость выросла на 30%.

Еще более доступным остается Николаев, где для покупки одного квадратного метра требуется около трех минимальных зарплат. Медианная цена составляет 26 899 грн, что на 13% больше, чем в июле прошлого года. В Запорожье этот показатель составляет 2,4 минимальной зарплаты: квадратный метр стоит 21 452 грн, а за год его стоимость выросла на 11%.

В то же время самым доступным городом среди проанализированных остается Херсон. Для покупки одного квадратного метра здесь достаточно около двух минимальных зарплат, а медианная цена составляет 16 507 грн. При этом это единственный город, где за последний год медианная стоимость квадратного метра снизилась на 4%.

Жилье в Украине – последние новости

7 августа стало известно, что квадратный метр в новостройках подорожал в большинстве областей. В DIM.RIA сообщали, что наибольший рост средней стоимости за месяц зафиксировали в Николаевской (+15,5%), Полтавской (+6,1%) и Хмельницкой (+4,1%) областях.

Ранее сообщалось, что рынок аренды жилья в июле продолжил дорожать на фоне высокого спроса и дефицита предложений. Столица тогда сохранила позицию города с самой высокой стоимостью аренды квартир. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве выросла до 30 тысяч гривень.

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