Руслана Писанка сыграла свою последнюю роль в этом фильме: трейлер и дата премьеры

Всеукраинский прокат картины стартует 18 марта 2027 года.

Вышел международный трейлер украинского фильма "Демоны" драматурга и режиссера Наталки Ворожбит, главную роль у котором сыграла знаменитая актриса Руслана Писанка. Именно эта роль стала последней в ее жизни.

Релиз трейлера состоялся в день мировой премьеры фильма на 79-м ккинофестивале в Локарно. Ленту отобрали в секцию Concorso Cineasti del Presente ("Конкурс кинематографистов нашего времени") – одной из главных программ фестиваля, посвященной первым и вторым полнометражным работам.

Всеукраинский прокат фильма "Демоны" стартует 18 марта 2027 года.

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Фильм "Демоны" Наталки Ворожбит – трейлер и сюжет

События ленты разворачиваются в Полтавской области 1990-х годов, сразу после распада Советского Союза. По сюжету, харизматическая Нина привлекает россиянина-бродягу, который называет себя писателем. Она надеется начать с ним новую жизнь, но мистический край, где ведьмы живут рядом с людьми, а мертвые говорят с живыми, шаг за шагом раскрывает подлинную сущность ее любовника…

"Демоны" – второй полнометражный фильм Наталки Ворожбит, автора сценария "Киборгов" и шоуранера сериала "Поймать Кайдаша". Главную роль в фильме исполнила Руслана Писанка – это стало ее последней большой работой в кино. Актриса ушла из жизни в июле 2022 года, когда съемки еще продолжались.

Напомним, ранее УНИАН писал о трейлере фильма о молодом Довженко.

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