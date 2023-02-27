По мнению дипломата, результаты выборов в 2024 году в Тайване и Китае касаются и Украины.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Японии Сергей Корсунский считает, что взаимопонимание между Соединенными Штатами Америки и Китаем было бы выгодно для Украины.

В интервью ТСН дипломат напомнил, что в свое время стабилизация отношений между Китаем и США привела к началу конца Советского Союза. По его словам, "это тот самый период, когда в 70-е годы произошло возобновление отношений между США и Китаем".

Корсунский также привел цитату главного реформатора Китая Дэн Сяопина, которую он сказал, находясь на борту самолета, летевшего в Вашингтон. Слова были такими: "Если посмотреть на историю, то все страны, которые были на стороне Соединенных Штатов, сегодня богатые, мощные и эффективно развиваются. Те страны, которые были против Соединенных Штатов, заброшены и находятся в третьем мире. Китай будет с Соединенными Штатами".

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Однако дипломат подчеркнул, что нынешняя ситуация несколько отличается.

"Тогда Китай только начинал свой мощный рывок вперед. То, что они сделали, беспрецедентно. Не будем забывать, что там задействован триллион долларов американских инвестиций. Сейчас рождается новая геополитика, когда с новым Китаем надо искать какие-то механизмы конструктивного взаимодействия", – объяснил он.

Корсунский напомнил, что когда президент США Никсон регулировал отношения с Китаем, была подписана Шанхайская декларация.

"Это уникальный документ, потому что там были зафиксированы не только общие "плюсы", но и их разные позиции по некоторым вопросам. Я думаю, что что-то похожее может произойти, и это очень важно. Мы должны помнить, что результаты выборов в 2024 году в Тайване и Китае касаются и Украины", – добавил посол.

Отношения США и Китая

Отношения между Соединенными Штатами и Китаем некоторые эксперты считают едва ли не самыми важными в мире с точки зрения геополитики. Однако в последнее время эти государства часто не могут найти общий язык.

Это, в частности, связано с войной в Украине, поскольку США оказывают Киеву поддержку, а Китай сохраняет нейтралитет. По крайней мере так заявляют в Пекине. Однако Китай все же усиливает сотрудничество с РФ.

Директор ЦРУ Уильям Бернс недавно заявил, что Пекин рассматривает возможность поставки России летального вооружения. В то же время, по его словам, окончательное решение еще не приняли. В Пентагоне уже предупредили Пекин о последствиях углубления помощи России для ее войны против Украины.

Кроме того, Штаты раскритиковали "мирный план" Китая по войне в Украине. Комментируя документ, в котором войну назвали "украинским кризисом", советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заметил, что его можно было бы завершить после первого пункта, где говорится об уважении к суверенитету.

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