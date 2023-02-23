Соединенные Штаты до сих пор не видели оказания Пекином летальной военной помощи Москве.

В Пентагоне предупредили Китай о последствиях в случае усиления взаимодействия с Россией и передачи стране-агрессору летальной или иной помощи, которую РФ может использовать в войне против Украины.

Как сообщает корреспондент "Укринформа", соответствующее заявление во время брифинга сделала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Она подчеркнула, что Китай безусловно будет иметь последствия, если они углубят свои отношения с Россией".

По словам Сингх, Соединенные Штаты до сих пор не наблюдали оказания Пекином летальной военной помощи Москве. Несмотря на это, соответствующий вопрос остается актуальным для американской стороны.

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При этом представительница Пентагона напомнила, что Вашингтон неоднократно предупреждал Пекин о последствиях по многим официальным каналам. В частности, соответствующие заявления звучали на уровне глав государств, а также внешнеполитических и оборонных ведомств.

Сотрудничество Китая и РФ: реакция мира

В США считают, что Китай ведет двойную игру, публично называя себя сторонником мира, но в то же время все ближе подходя к решению о предоставлении летальной военной помощи России.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отреагировал на слухи о планах Китая помочь Кремлю в войне против Украины. Он подчеркнул, что такое действие Пекина станет "красной" линией.

Кроме того, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила Китай, что он несет ответственность за мир во всем мире и не должен поставлять оружие России.

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