По словам советника Байдена, для завершения войны требуется лишь вывод российских войск из Украины.

В США прокомментировали так называемый "мирный план" Китая по Украине. Отмечается, что война в Украине может закончиться хоть завтра, поскольку это "война выбора" российского президента Владимира Путина.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает СNN.

"Ну, моя первая реакция на это заключается в том, что они могут остановиться на первом пункте, а именно на уважении к суверенитету всех наций", - подчеркнул он.

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По его мнению, для окончания войны нужно только одно - Россия должна прекратить нападать на Украину и вывести свои войска.

"Украина не нападала на Россию, НАТО не нападал на Россию, США не нападали на Россию. Это была война выбора, которую начал Путин", - пояснил Салливан.

Война в Украине - мирный план Китая

О "мирном плане" чиновники КНР впервые оговорились на Мюнхенской конференции по безопасности. По словам руководителя офиса иностранных дел Центрального комитета Ван И, "предложение Китая учитывает то, что территориальная целостность и суверенитет всех государств должны уважаться".

Недавно Китай представил свое видение мира в Украине. Опубликованный документ на сайте МИД Китая состоит из 12 пунктов:

Уважение суверенитета всех стран;

отказ от менталитета холодной войны;

прекращение боевых действий;

возобновление мирных переговоров;

разрешение гуманитарного кризиса;

защита гражданских лиц и военнопленных;

обеспечение безопасности атомных электростанций;

снижение стратегических рисков;

содействие экспорту зерна;

прекращение односторонних санкций;

поддержание стабильности цепочек производства и поставок;

содействие постконфликтному восстановлению.

Однако четких рекомендаций, как, например, достичь прекращения огня там нет.

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