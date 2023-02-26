Пока Китай не принял окончательное решение.

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что власти Китая рассматривают возможность поставки летального оружия России для войны против Украины. Однако окончательное решение Пекин еще не принял.

"Мы уверены, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления летального оружия (России – ред.)", – отметил Бернс в интервью CBS News.

Бернс подчеркнул, что пока Китай не принял такого решения, но администрация Джо Байдена, со своей стороны, пытается сдержать официальный Пекин от такого шага.

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"Мы не видим, что окончательное решение уже принято, и не видим доказательств фактических поставок летального вооружения. Именно поэтому Блинкен и президент четко выступили с объяснениями относительно последствий такого шага", – пояснил директор ЦРУ.

Он считает, что китайские власти также пытаются взвесить последствия такого решения. В то же время, по его словам, лидер Китая Си Цзиньпин очень внимательно следит за ходом российского вторжения в Украину.

"Нет ни одного иностранного лидера, который бы наблюдал за опытом Путина в Украине, за развитием войны более внимательно, чем Си Цзиньпин. Я думаю, во многом он был смущен и протрезвел из-за увиденного", – резюмировал Бернс.

Возможность поставки летального оружия из Китая в РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе видят признаки того, что Китай рассматривает возможность поставок оружия в Россию.

По данным издания Spiegel, Россия ведет переговоры с Китаем о поставках оккупантам ударных дронов-камикадзе ZT-180. Отмечается, что производитель этих БПЛА Bingo уже согласился изготовить и испытать 100 прототипов ZT-180 перед передачей беспилотников России до апреля 2023 года.

Президент США Джо Байден предупредил Китай о неизбежной реакции США, если Пекин будет поставлять России летальную оружие для войны против Украины. В то же время Байден отметил, что не ожидает от Китая подобных шагов, несмотря на заявления китайских чиновников об их вероятности.

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