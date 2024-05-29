Вашингтон неоднократно просил Украину не бить по российской территории оружием американского производства, опасаясь эскалации войны.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Байдена может быть готова "терпимо" относиться к ударам украинских военных по территории России. По его словам, Вашингтон будет "адаптировать и корректировать" свою позицию в зависимости от ситуации на поле боя.

Об этом пишет The New York Times. Блинкен сказал, что США не поощряли и не поддерживали такие атаки. Однако отметил, что украинцы должны сами принимать решения о том, как лучше защищаться – эту позицию он высказывал и раньше – и что правительство США "адаптировалось и корректировало позицию по мере необходимости".

На вопрос журналиста о том, означают ли его слова, что Соединенные Штаты могут поддержать атаки Украины по России, он ответил:

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"Адаптация и корректировка означают именно это".

Отмечается, что с тех пор как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, Вашингтон направлял военную помощь, но неоднократно просил не бить по российской территории оружием американского производства, опасаясь эскалации войны.

Удары по РФ американским оружием: что предшествовало

Ряд стран заявил, что не запрещает Украине использовать свое оружие для ударов по военным объектам на территории Российской Федерации. В частности, запреты сняли Швеция, Польша и другие страны.

За то, чтобы разрешить Украине бить по РФ западным оружием выступал и президент Франции Эммануэль Макрон. Он подчеркнул, что передача Украине дальнобойного оружия, способного поражать военные объекты на территории РФ, не является эскалацией конфликта.

В то же время в США придерживаются своей изначальной позиции. Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил на брифинге, что Штаты "не поощряют и не обеспечивают возможностей для ударов Украины за ее пределами".

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