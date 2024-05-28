Украина не имеет большей поддержки, чем со стороны Соединенных Штатов, подчеркнул представитель Госдепа.

Соединенные Штаты Америки не изменили своей позиции относительно применения американского оружия для ударов по российской территории – это "не поощряется". Такое заявление сделал во время брифинга представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"Относительно нашей политики, я говорил об этом на прошлой неделе, и госсекретарь говорил об этом. Наша политика заключается в том, что мы не поощряем и не обеспечиваем возможностей для ударов Украины за ее пределами. Но если вы посмотрите на более широкий контекст нашей политики, мы четко дали понять, что Украина не имеет большей поддержки, чем со стороны Соединенных Штатов", – подчеркнул он.

По словам Миллера, Вашингтон продолжает играть роль лидера в работе коалиции из более чем 50 стран, которые объединились в поддержку Украины.

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Что говорят в Пентагоне

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх выступила с похожим заявлением. Она сказала, что позиция Штатов относительно того, что Украина не должна применять американское оружие для ударов по целям на территории РФ, не изменилась.

"Мы дали им много возможностей – артиллерию, средства ПВО. Наша позиция не изменилась. Мы верим, что Украина может быть успешной на поле боя", – добавила она.

Удары по РФ западным оружием

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что передача Украине дальнобойного оружия, способного поражать военные объекты на территории РФ, не является эскалацией конфликта. Он выступил за то, чтобы чтобы предоставить Украине разрешение наносить удары по военным объектам на территории РФ, с которых оккупанты атакуют украинские города.

Отметим, что ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен также заявила, что Украина должна наносить удары по целям на территории Российской Федерации. По ее словам, у Киева есть право на использование всех средств для обороны и восстановления территориальной целостности.

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