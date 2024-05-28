По информации BILD, украинская армия по крайней мере один раз использовала систему Patriot над территорией РФ.

США и Германия угрожали Украине прекратить поставки ракет, если она использует их для ударов по территории России, пишет Bild.

Как отмечает издание, требование Запада о том, что оружие НАТО не может быть использовано на территории России или над ней, работает как огромный минус против Украины - особенно в битве за Харьков.

"Говоря простым языком: в то время как Россия ежедневно выпускает по Харькову почти 5 000 артиллерийских снарядов, Украине не разрешается выпустить в ответ ни одного западного снаряда", - пишет Bild.

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Аналогичная ситуация с воздушными ударами. Теоретически, большинство используемых российских авиабаз должны находиться в пределах досягаемости оружия, которое Киев получил от западных стран. Но ни одно из этих вооружений не может быть использовано для уничтожения самолетов российских террористов на земле.

Украина также не может использовать западные системы ПВО против российских самолетов и должна ждать, пока бомбардировщики выпустят крылатые ракеты и окажутся над территорией Украины, чтобы поразить их, отмечает издание.

"По информации BILD, украинская армия по крайней мере один раз использовала систему "Patriot" из Германии, чтобы предпринять самостоятельные действия. Реакция: гневные звонки из Берлина и Вашингтона и угроза прекратить поставки зенитных ракет, если подобный инцидент повторится", - утверждает Bild.

И хотя в последнее время в западной блокаде наконец-то наметились подвижки, - главы нескольких государств заявили, что их оружие теперь может быть использовано против российских целей. Однако многие из задействованных орудий стреляют американскими снарядами, а США, наряду с Германией, выступают против такого использования, - подчеркивает Bild.

Запрет на удары западным оружием по РФ

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил против применения западного оружия на территории России. По его словам, он не видит причин для расширения зоны развертывания западного оружия в Украине и отвергает призывы к использованию поставляемого оружия на территории РФ.

При этом депутаты немецкого бундестага из правящей коалиции и оппозиции призывают снять ограничения для Украины на удары западным оружием по объектам в РФ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников снять ограничения на поражение целей в России.

"Когда мы поставляем оружие в Украину, оно фактически уже не наше. Оно принадлежит украинцам, и они имеют право на самооборону, включая поражение законных военных целей за пределами Украины - на территории России", - сказал Столтенберг.

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