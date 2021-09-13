Суд вынес мужчине приговор.

В Великобритании отец не запрещал 9-летней девочке заниматься сексом, разрешил ей смотреть порнографию и оставлял с соседом, подозреваемым в педофилии.

64-летний родитель из Челтнема, графство Глостершир, воспитывал двоих детей в одиночку после смерти жены, пишет Mirror. Мужчина не предпринял никаких действий, чтобы помешать девочке иметь сексуальные связи.

Ранее дочка уже жаловалась работнику службы поддержки в школе, что у отца нет денег, а в доме не хватает еды и холодно. Однако тогда она ничего не упоминала о своих сексуальных контактах. Все раскрылось лишь после того, как мальчик, который трижды занимался с ней сексом, когда ей было 9 лет, рассказал об этом своему отцу, а тот проинформировал школу и социальные службы.

Как оказалось, с ребенком занимались сексом мальчики ее возраста и на несколько лет старше. По словам отца, он просто не смог поговорить с дочкой о ее сексуальных связях. При этом сам часто смотрел порно и разрешал девочке тоже смотреть.

Кроме того, в течение двух месяцев он ежедневно оставлял ее на попечение мужчины, жившего поблизости, которого подозревали в растлении малолетних - о чем отец знал.

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Полицейским девочка рассказала, что имела половые контакты девять раз с пятью мальчиками в возрасте от 8 до 15 лет. Она также рассказала о трех других случаях сексуальной активности и отметила, что иногда это наблюдали другие люди.

В итоге мужчина признал себя виновным по обвинению в пренебрежении / жестоком обращении с ребенком, находящимся под его опекой, которое могло бы причинить ненужные страдания или травмы. Однако, по словам адвоката, он не знал о большинстве описанных инцидентов, а когда узнал, якобы сделал все возможное, чтобы "исправить ситуацию".

"Его главное нарушение - невмешательство", - добавила адвокат.

Подсудимого приговорили к двум годам лишения свободы условно. Девочку и ее брата поместили в приемные семьи.

У пострадавшей наблюдаются психологические последствия произошедшего, а по словам прокурора, девочка теперь "совершенно не ценит" нормальную приватность и интимность сексуальных отношений.

Ранее в Оренбургской области российский священнослужитель получил 13 лет тюрьмы за сексуальное насилие над детьми. Настоятель изнасиловал троих несовершеннолетних, а одного из детей систематически спаивал алкоголем.

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Автор: Катерина Комолова