34-летняя Эмили Мари Андерсон была помощником руководителя команды чирлидинга.

В американском штате Техас учительница совратила 15-летнего ученика в школе Canyon High School в Сан-Антонио.

Об этом сообщает KSAT-TV.

34-летнюю Эмили Мари Андерсон арестовали в понедельник, 16 августа. В 2020-2021 учебном году она работала педагогом инклюзивного образования и помощником руководителя команды чирлидинга.

"Я понимаю, насколько тревожной может быть информация о том, что один из наших учителей совершил подобное преступление. Но я хочу, чтобы вы знали, что наша администрация готова ответить на любые связанные с этой ситуацией вопросы", - говорится в заявлении директора школы Дастина Девиссона.

Читайте такжеГубернатор Нью-Йорка подал в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Теперь Андерсон могут выпустить под залог в размере 50 тысяч долларов до суда. А тем временем полиция разыскивает других возможных жертв домогательств.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Денис Прядко