Большинство партий Бундестага солидарны с таким решением.

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Саския Эскен предложила ввести налог на богатство, чтобы было больше средств, которые потом можно будет передать на восстановление Украины.

Об этом сообщает Spiegel.

"Для того, чтобы финансировать эффективное, основанное на солидарности государство, которое объединяет общество в нашей стране, поддерживает восстановление в Украине и в то же время не закрывает глаза на глобальный голодный кризис, мы должны, наконец, внедрить основанный на солидарности налог на активы сверхбогатых", - сказала соратница Олафа Шольца.

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Лидер парламентской фракции левых Дитмар Барч солидарен с фрау Эскен:

"Нам нужно общеевропейское участие сверхбогатых. Не должно быть так, что обычные плательщики налогов, которые и так страдают от инфляции и цен на энергоносители, должны оплачивать счета за войну в одиночку".

СДПГ уже давно продвигает идею внедрения налога на богатство, "зеленые" тоже одобрили такую инициативу. А вот партнер соцдемов по коалиции, Свободная демократическая партия, выступила против налога на богатых. По мнению либералов, увеличение налогов на работодателей ослабит экономику, а следовательно, и рабочие места.

План восстановления Украины

Владимир Зеленский заявил, что восстановление Украины должно стать крупнейшим экономическим проектом в Европе.

Замороженные российские активы пойдут на восстановление Украины.

Украина потребует не менее 300 миллиардов долларов репараций от России за убытки, которые создал кровавый агрессор.

Европейские страны готовы помочь Украине отстроить разрушенное, в частности Дания уже дала свое согласие.

В Лугано правительством Украины был презентован план восстановления, который состоит из трех ключевых этапов.