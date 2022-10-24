По его словам, Европа обладает самодостаточной во всех сферах - от безопасности до энергетики, и Украина может в этом помочь.

Украина может помочь Европе стать самодостаточной во всех сферах, а восстановление Украины станет бустером для экономики Европы.

Об этом во время открытия V украинско-немецкого экономического форума заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Европа обладает самодостаточной во всех сферах - от безопасности до энергетики. И Украина может в этом помочь. Наше большое восстановление станет бустером для экономики Европы. Бустером, трамплином, ускорителем, катализатором. Как хотите можете это называть, но я в этом убежден", - сказал он.

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Он напомнил, что План восстановления Украины оценивается в 750 миллиардов долларов, а его реализация поможет также и европейской экономике.

"План по восстановлению Украины это не о том, как вернуть все назад, это о том, как совместно двигаться вперед. И в процессе нашей трансформации откроются совершенно невероятные возможности для европейского бизнеса. В энергетике, аграрном секторе, военно-промышленном комплексе, IT, всех других сферах Украина может стать площадкой для размещения европейского производства рядом с рынком сбыта. Для этого у нас есть квалифицированные специалисты, развитая логистика, мощная энергетика, природные ресурсы", - сказал он.

Шмыгаль отметил, что приоритетными для развития являются военно-промышленный комплекс, энергетика, цифровые технологии, аграрный сектор и реализация green deal.

План восстановления Украины

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что восстановление Украины должно стать крупнейшим экономическим проектом в Европе.

4-5 июля в швейцарском Лугано состоялась 5-я международная конференция по вопросам реформ в Украине (URC-2022), на которой презентовали план восстановления страны.

"План восстановления Украины разделен на три ключевых этапа. Первый - восстанавливать здесь и сейчас то, что возможно и что является критическим для жизни людей. Эта работа уже идет, мы ее финансируем из бюджета Украины. Вторая часть - быстрое восстановление - количество разрушенных объектов, даже базовой инфраструктуры, огромно. Сразу после завершения боевых действий и победы Украины нужно будет реализовать тысячи проектов восстановления. Третий этап этого плана – это долгосрочная трансформация, она касается всех сфер, начиная от образования, медицины и заканчивая зеленым переходом и новым военно-промышленным комплексом. Люди, экономика, инфраструктура – вот три основы восстановления Украины", - заявил Шмыгаль.

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