Европейский Союз настроен поддерживать Украину в вопросе восстановления.

Главы 27 государств и правительств стран-членов Европейского Союза поручили Европейской комиссии подготовить варианты использования замороженных российских активов для восстановления Украины.

Об этом речь идет в выводах по итогам двухдневного заседания Европейского Совета на уровне лидеров стран-членов Евросоюза в Брюсселе.

"Европейский Союз настроен поддерживать Украину в оказании чрезвычайной помощи, восстановления и восстановления вместе с международными партнерами и институтами", - отмечается в документе.

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В этой связи накануне проведения 25 октября международной конференции по вопросам восстановления Украины в Берлине лидеры ЕС обсудили управление и финансирование этих усилий, в том числе реформы.

"Более того, напоминая о своих выводах от 30-31 мая 2022 года, Европейский Совет предлагает Европейской комиссии в соответствии с правом ЕС и международным правом представить варианты с целью использования замороженных активов на поддержку восстановления Украины", - сказано в выводах.

Восстановление Украины после войны

Как сообщал УНИАН, 20 октября президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что механизм возмещения Украине ущерб за счет замороженных активов россиян будет разработан до конца года. Сейчас Украина работает над тем, чтобы ООН поддержала резолюцию по внедрению соответствующего международного механизма возмещения.

В сентябре министр юстиции Денис Малюська отмечал, что Украина потребует не менее 300 млрд долларов репараций от России за ущерб, который был нанесен в результате российского вторжения.

Потери Украины от российского вторжения оцениваются гораздо больше, но указанная сумма соответствует размеру замороженных активов Банка России в странах G7.

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