На следующей неделе на конференции в Швейцарии будет представлено национальное видение Украины по послевоенному восстановлению и созданию новых основ жизни в государстве.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что восстановление Украины должно стать крупнейшим экономическим проектом в Европе.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении.

"Активно готовимся к началу специальной конференции в Лугано в Швейцарии. Первый ее день - в понедельник. Масштабное международное мероприятие, посвященное восстановлению нашей страны. Отстройке в широком смысле слова. Надо не просто восстановить все, что разрушили оккупанты, а создать новую основу для нашей жизни, для Украины безопасную, современную, удобную, безбарьерную. Для этого нужны колоссальные инвестиции – миллиарды, новые технологии, передовой опыт, новые институции и, конечно, реформы", - подчеркнул Зеленский.

В связи с этим президент напомнил, что уже в понедельник Украина представит в Лугано "национальный взгляд, как все это реализовать".

"На самом деле, это крупнейший экономический проект в Европе нашего времени и чрезвычайные возможности показать себя для каждого государства, для каждой компании, которых мы пригласим работать в Украину", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что территория 10 областей пострадала от боевых действий после полномасштабного вторжения.

"За это время удалось освободить 1027 городов и поселков, еще 2610 пока находятся под российской оккупацией. И большинство из них нуждаются в восстановлении, сотни из них – российская армия полностью разрушила, их фактически надо строить заново. Но кроме этого - десятки городов в других областях Украины подверглись ракетным ударам. Сотни предприятий уничтожены. Среди них есть и сложные, очень опасные производства – это химия, это металлургия...", - заявил президент.

Как отметил глава государства, украинская власть своими силами уже начала восстанавливать нормальную жизнь в освобожденных районах, территориях.

"Но реализовать такой масштабный проект по всей стране, дать новые стандарты безопасности, новое качество жизни можно только привлекая международные возможности", - подчеркнул Зеленский.

По мнению президента, конференция в Лугано может стать весомым шагом для восстановления Украины.

"И когда мы реализуем этот проект, – а я уверен, что это будет, – его отсчет будет вестись, возможно, именно с этого мероприятия", - добавил глава государства.

Напомним, у Зеленского рассказали о новой тактике России в войне против Украины и как ее можно сломать. В ОП подчеркнули, что таким образом пытаются давить на Киев, чтобы тот пошел на условия Москвы.

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