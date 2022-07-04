Глава украинского правительства рассказал, за счет чего будут финансироваться мероприятия представленного плана.

План восстановления Украины предусматривает три ключевых этапа. Для его реализации предлагается создать соответствующую структуру – Платформу восстановления.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время презентации документа на международной конференции, которая проходит в швейцарском городе Лугано.

По его словам, план восстановления Украины, в основе которого - люди, экономика, инфраструктура, разделен на три ключевых этапа:

1️⃣ восстанавливать здесь и сейчас то, что возможно и что является критическим для жизни людей. Шмыгаль отметил, что эта работа уже идет и финансируется из бюджета Украины.

2️⃣ Быстрое восстановление инфраструктуры. Глава правительства отметил, что количество разрушенных объектов, даже базовой инфраструктуры, огромное. Сразу после завершения боевых действий и победы Украины нужно будет реализовать тысячи проектов восстановления.

3️⃣ Долгосрочная трансформация. Она касается всех сфер, начиная от образования, медицины и заканчивая зеленым переходом и новым военно-промышленным комплексом.

По словам Шмыгаля, Украина очень системно подходит к подготовке каждого из этих этапов и формирует электронную карту, которая фиксирует и обновляет все убытки, нанесенные войной.

"Сегодня прямые инфраструктурные убытки Украины составляют более 100 млрд долларов. Разрушено или повреждено свыше 1200 образовательных учреждений, 1200 больниц, тысячи километров газопроводов, водопроводов и электросетей, дорог и железнодорожных путей. И каждый объект мы считаем, под каждый объект будет проект восстановления", - сказал он.

Также премьер добавил, что для реализации плана предлагается создать соответствующую структуру – Платформу восстановления. Она будет состоять из нескольких уровней:

▶️ первый – high level – уровень, где будут представлены лидеры государств, это будет борд, который будет определять стратегические направления и видение.

▶️ Второй – это совместная координационная группа, которая будет состоять из руководителей исполнительной власти и дисижн-мейкеров из США, ЕС, Британии, Польши, других стран-партнеров.

▶️ Третий уровень – тематические группы по отраслевым направлениям

Еще одним предложением является создание нескольких офисов по восстановлению Украины: главный будет расположен в Киеве, а другие – в Брюсселе, Вашингтоне, Лондоне и других городах

Шмыгаль добавил, что финансировать мероприятия плана собираются за счет арестованных российских активов, грантов и льготных кредитов, инвестиций частного сектора и внебюджетных взносов, а также средств государственного бюджета Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что восстановление Украины должно стать крупнейшим экономическим проектом в Европе.

Он напомнил, что уже 4 июля Украина представит в Лугано "национальный взгляд, как все это реализовать". По мнению президента, конференция в Лугано может стать весомым шагом для восстановления Украины.

Он добавил, что территория 10 областей пострадала от боевых действий после полномасштабного вторжения. Украинская власть своими силами уже начала восстанавливать нормальную жизнь в освобожденных районах, территориях. "Но реализовать такой масштабный проект по всей стране, дать новые стандарты безопасности, новое качество жизни можно только привлекая международные возможности", - подчеркнул Зеленский.

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