Некоторые страны выступают за то, чтобы найти альтернативное решение, но Испания и Еврокомиссия поддерживают план долгосрочного финансирования.

Евросоюз может обойти вето Венгрии на выделение 50 млрд евро на поддержку Украине, обратившись за помощью к другим странам союза по отдельности, чтобы набрать ту же сумму за счет двусторонних соглашений, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

"Венгрия рискует злоупотребить своей удачей. Мы бы предпочли, чтобы она была на борту, но наступает момент, когда людям надоедает, что Будапешт держит всех в заложниках. Обходной путь утомителен, но у нас он есть, если потребуется", - сказал чиновник ЕС агентству.

Блокировка помощи Украине Венгрией - детали

О том, что страны Евросоюза рассматривают запасной план на случай, если Венгрия наложит вето на пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, сообщил Bloomberg. По словам источников агентства, запасной план будет включать национальные гарантии стран — членов ЕС по привлечению финансирования на рынках.

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Некоторые страны, писал Bloomberg, выступают за то, чтобы найти альтернативное решение, но Испания и Еврокомиссия поддерживают план долгосрочного финансирования.

Как сообщила Politico в конце октября, против выделения Украине помощи на €50 млрд в следующие четыре года (ее Брюссель планирует утвердить в рамках изменения бюджета Евросоюза с 2024 по 2027 год) выступили Словакия и Венгрия. Премьер-министр последней Виктор Орбан заявил, что поддержка Киева "не работает", а его словацкий коллега Роберт Фицо сослался на коррупционные проблемы на Украине.

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