Это предложение будет включать национальные гарантии со стороны государств-членов для привлечения финансирования на рынках.

Страны Европейского Союза рассматривают запасной план для оказания столь необходимой помощи Украине в ее борьбе с Россией на случай, если Венгрия наложит вето на текущий пакет помощи в размере 50 миллиардов евро (53,4 миллиарда долларов).

По словам людей, знакомых с ходом дискуссии, это предложение будет включать национальные гарантии со стороны государств-членов для привлечения финансирования на рынках, если Будапешт заблокирует пересмотр долгосрочного бюджета ЕС, который включает пакет и требует единогласия, пишет Bloomberg.

Дружественный Кремлю премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассчитывает на скорое высвобождение по крайней мере части из более чем 30 миллиардов долларов средств ЕС для его страны, которые блок заморозил в прошлом году из-за опасений по поводу отката демократии.

Видео дня

Для Украины продолжительные дебаты в Брюсселе по поводу пакета помощи на следующий год вызывают тревогу, особенно учитывая, что Конгресс США также зашел в тупик по поводу предоставления Киеву большей помощи, особенно военной.

Некоторые страны выступают за то, чтобы в ближайшее время найти альтернативное решение для финансирования Украины, чтобы усилить давление на Орбана, рассказали люди, говорившие на условиях анонимности.

Однако министр экономики Испании Надя Кальвино, чья страна председательствует в ЕС, и вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявили в четверг, что они стремятся достичь соглашения в рамках долгосрочного бюджета.

"Нам необходимо добиться быстрого прогресса в принятии кредита для Украины. В прошлом году мы действительно обсуждали план Б. Нам удалось избежать этого сценария в прошлом году, поэтому я надеюсь, что мы сможем избежать этого сценария и в этом году", - заявил Домбровскис.

Опасения по поводу возможного венгерского вето и размышления о том, как его обойти, возникли в то время, когда Будапешт призвал к всестороннему обсуждению эффективности и устойчивости существующей стратегии ЕС в отношении Украины, которая, как утверждается, не приносит результатов, говорят люди.

Блокировка помощи Украине Венгрией

Выступая перед законодателями Европейского парламента во вторник, комиссар ЕС по бюджету Йоханнес Хан заявил, что блок не может шантажироваться кем-либо из несогласных членов.

На этой неделе Венгрия заявила государствам-членам, что хочет оценить объем финансовой помощи и факторы риска, такие как коррупция. Венгрия обвинила ЕС в попытке шантажировать ее, якобы связав выделение средств ЕС с благословением Будапешта на увеличение помощи Украине – что чиновники ЕС неоднократно отрицали.

Вас также могут заинтересовать новости: