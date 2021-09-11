Яхта шла из Карибского бассейна под флагом Ямайки, ее перехватили в 80 милях от побережья.

У побережья Великобритании задержали роскошную яхту с более чем двумя тоннами кокаина на борту.

Правоохранители задержали шестерых мужчин в возрасте от 24 до 49 лет - британца и пятерых никарагуанцев, пишет BBC.

Задержанных подозревают в незаконном обороте наркотиков, они остаются под стражей.

Читайте такжеНа Сардинии на крышу дома упало 8,5 килограмм кокаина стоимостью 9 миллионов евро

По оценкам полиции, стоимость наркотиков "на улице" составляет около 160 млн фунтов стерлингов (около 221 млн долларов).

Яхта шла из Карибского бассейна под флагом Ямайки, ее перехватили в 80 милях от побережья в международных водах благодаря сотрудничеству британских и австралийских ведомств.

Как сообщал УНИАН, в Колумбии задержали наркоторговцев, которые перевозили на подводной лодке почти 2 тонны кокаина. По предварительным оценкам, стоимость груза достигает 60 миллионов долларов.

Ранее на пляже в испанской Гранаде отдыхающие случайно оказались участниками задержание наркоконтрабандистов после того, как судно с более чем 700 кг наркотиков вынесло на берег. Судно буквально влетело на пляж, едва не сбив женщину, которая как раз купалась. Через несколько минут прибыла и полиция. К тому времени одни отдыхающие вместе с дежурным полицейским уже удерживали схваченного контрабандиста.

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Автор: Александр Топчий