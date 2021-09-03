Правоохранители задержали экипаж судна.

Наркоторговцы перевозили на подлодке почти 2 тонны кокаина. Их задержали в Колумбии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Правоохранители задержали экипаж судна. По предварительным оценкам, стоимость груза достигает 60 миллионов долларов.

Маршрут наркоторговцев проходил в водах Тихого океана. Это не новый путь наркотрафика, его уже давно отработали наркодельцы.

Только в этом году на разных подлодках правоохранители изъяли около 27 тонн кокаина. Он предназначался для продажи в Латинской Америке.

Как ранее сообщал УНИАН, на пляже в испанской Гранаде отдыхающие случайно оказались участниками задержания наркоконтрабандистов после того, как судно с более чем 700 кг наркотиков вынесло на берег.

Судно буквально влетело на пляж, едва не сбив купающуюся женщину. Под звуки сирен полиции из него выскочили двое мужчин и стали бежать. Тогда около дюжины пляжников - многие из них были в плавках и бикини - бросились в погоню. Вскоре толпе удалось схватить одного из мужчин и повалить с ног.

Через несколько минут прибыла и полиция. К тому времени одни отдыхающие вместе с дежурным полицейским уже удерживали схваченного контрабандиста,

Автор: Анастасия Горбачева