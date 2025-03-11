В Центре противодействия информации заявляют, что это сообщение не соответствует действительности.

Команда Дональда Трампа категорически исключает возможность возвращения Украины к границам не только 2014 но даже 2022 года. Об этом пишет Sky News со ссылкой на анонимные высказывания американской делегации в Джидде.

Как отмечает корреспондент издания в Джидде, США сегодня на переговорах хотят увидеть, на какие уступки пойдет Киев.

"Похоже, что украинцам придется пойти на довольно болезненные уступки, но мы надеемся, что когда эти переговоры закончатся, мы увидим и поймем, какова форма прекращения огня", - говорит он.

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При этом, по его словам, в частном порядке американские чиновники заявили, что "не хотят слышать" о каких-либо просьбах Украины вернуть границы страны на позиции 2014 года (до аннексии Крыма Россией) или 2022 года (до полномасштабного вторжения).

Обновлено 13.40. В то же время, в Центре противодействия информации заявляют, что информация о том, что США исключили из переговоров с Украиной вопрос восстановления границ 2014 или 2022 года, не соответствует действительности.

"Центр проверил эту информацию и установил, что она не отвечает действительности. Этот вопрос вообще не поднимался", - говорится в сообщении.

Переговоры Украины и США

Сегодня в Джидде (Саудовская Аравия) в отеле Ritz-Carlton началась встреча украинской и американской делегаций. Ключевыми темами встречи станут путь к миру и двусторонние отношения Украины и США.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки в рамках любого мирного соглашения. Он также сообщил, что США могут снять запрет на поставки оружия и разведывательных данных Украине, если переговоры украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии пройдут успешно.

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