Ранее он сказал, что за атакой стоит "либо большая, скоординированная группа, либо страна".

В понедельник в работе социальной сети Х (ранее – Twitter) фиксировались сбои. Владелец соцсети, миллиардер Илон Маск заявлял о хакерской атаке.

По его словам, он нашел в атаке "украинский след". Такое заявление Маска прозвучало в эфире Fox Business.

"Мы точно не уверены, что произошло. Но была масштабная кибератака с IP-адресами, которые находятся в районе Украины", – сказал он, добавив, что социальная сеть уже работает.

Видео дня

Ранее миллиардер сообщил, что Х "атакуют каждый день, но эта атака была сделана с большими ресурсами":

"За этим стоит либо большая, скоординированная группа, либо страна".

Другие заявления Маска

Американский миллиардер Илон Маск продолжает делать громкие заявления, в частности – в контексте войны в Украине. Он назвал сенатора США, астронавта и ветерана Марка Келли "предателем" из-за того, что он посетил Украину и призвал оказывать поддержку в будущем.

Ранее Маск заявлял, что его система спутниковой связи Starlink является основой украинской армии, а "вся линия фронта рухнула бы", если бы он ее отключил.

Позже он добавил, что Украина и в дальнейшем будет получать услуги Starlink:

"Чтобы быть максимально понятным: независимо от того, насколько я не согласен с политикой в отношении Украины, Starlink никогда не выключит свои терминалы", – сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: